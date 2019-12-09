Колобков: считаю, что у Гануса неправильный подход

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, не стал называть виновных в ситуации. Также Колобков поделился мнением о работе главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрии Ганусе, который ранее обвинял спортивных чиновников в текущих проблемах.
«Кто виноват? Глава РУСАДА имеет огромный объём обязанностей и принимать в них непосредственное участие. Мы узнаем о его действиях из прессы, и я считаю, что это неправильный подход. Он любит давать всем оценки. Я слышал его интервью по поводу ВФЛА. Он призывает к отставке Борзаковского — на каком основании? Он должен представить доказательство на дисциплинарную комиссию. Кроме голословных заявлений, пока ничего нет. Я его приглашал много раз, но он не всегда приезжал», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сегодня, 9 декабря, стало известно, что Всемирное анидопинговое агентство отстранило Россию от международных турниров на четыре года. Причиной санкций стали махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
- 9 декабря 2019
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