Родченков призвал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков прокомментировал решение организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Я давно ждал этого решения, согласно которому Россия не соответствует кодексу ВАДА и отстранена от международных соревнований. Мошенничество, ложь и фальсификации неведомых ранее масштабов были наказаны по всей строгости. Но на этом нельзя останавливаться. Те, кто занимался коррупцией в различных видах спорта, например лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны. Также необходимо пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.
Россия продолжила махинации и мошенничество в 2019 году. Как обычно, Россия нарушила собственные обещания», — приводит заявление Родченкова журналист Times Мартин Циглер.
- 9 декабря 2019
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