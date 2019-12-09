Норвегия призывает отстранить российских лыжников от участия в Кубке мира

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте поддержал решение ВАДА об отстранении России от участия в крупных спортивных соревнованиях на четыре года. При этом он считает Кубок мира столь же важным турниром, как и чемпионат, в связи с чем настаивает на распространении санкции к российским спортсменам и на кубковые соревнования.

«Моя позиция очень чёткая – правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира. Я против коллективного наказания, но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. В течение длительного времени Россия показывала, что её больше волнует защита мошенников, а не тех, кто играет по правилам», — приводит слова Рёсте NRK.

На завершившемся накануне этапе Кубка мира в Норвегии Александр Большунов опередил всех норвежских лыжников в скиатлоне, а в эстафете российские мужские сборные заняли первое и второе места.