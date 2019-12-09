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Вице-спикер Госдумы призвал бойкотировать Олимпиаду-2020 в Токио

Вице-спикер Госдумы призвал бойкотировать Олимпиаду-2020 в Токио
Другие / Прочие виды спорта 0

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что в ответ на четырёхлетнее отстранение, принятое исполкомом ВАДА, России необходимо организовывать свои спортивные соревнования, бойкотируя летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

«Это не просто жёсткое решение, это решение, прежде всего, несправедливое. Оно несправедливо по отношению к нашим спортсменам. Если и есть виновные в нарушениях люди, которые манипулировали данными, то это никак не спортсмены. И наказывать таким образом их несправедливо.

Мне кажется, мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, когда согласились ехать в Пхёнчхан под белым флагом, и нам предлагают ещё пару раз съездить под белым флагом. Решать, конечно, будут спортсмены, я не спортсмен, но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно.

Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта. Россия это вполне может сделать. И пока наша страна не займёт жёсткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров ВАДА не будет.

Жёсткая позиция — это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде», — сказал Толстой в эфире программы «Время покажет».

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