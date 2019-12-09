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Поздняков: санкции ВАДА носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер

Поздняков: санкции ВАДА носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Санкции в отношении России были приняты из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

«С сожалением отмечу, что итоги заседания Исполкома ВАДА были предсказуемы. Конечно, мы разочарованы, но изначально исходили из того, что рекомендации Комитета по соответствию члены Исполкома одобрят без изменений.

Сейчас нам необходимо официально внимательно изучить текст одобренных Исполкомом ВАДА рекомендаций и окончательно сформировать нашу юридическую позицию.

Позиция ОКР остается неизменной: санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора, опять же, в соответствии с Хартией», — приводит слова Позднякова «Команда России».

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