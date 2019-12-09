ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало информацию о количестве российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил. На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.
Тяжёлая атлетика — 41;
Борьба — 1;
Тхэквондо — 2;
Гребля на каноэ — 1.
Кроме того, ВАДА оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России. Ещё два случая касаются биатлонистов.
Сегодня, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Причиной отстранения стали фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
Серебряный призёр ОИ-1980 поблагодарила ВАДА за санкции в отношении России
- 9 декабря 2019
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