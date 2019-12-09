Поздняков: наказание без доказательств становится новым стандартом санкций

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Санкции в отношении России были приняты из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Невозможно понять позицию руководителей ВАДА, озвученную на сегодняшней пресс-конференции, о недопуске к участию в международных соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли быть упомянуты в, предположительно, отсутствующей части базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте.
Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жёстко в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно — по национальным, идеологическим и тем более политическим основаниям», —цитирует Позднякова «Команда России».
- 9 декабря 2019
-
21:23
-
21:09
-
20:53
-
20:44
-
20:35
-
20:10
-
20:10
-
19:21
-
19:14
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:41
-
18:15
-
18:08
-
18:06
-
17:57
-
17:50
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:55
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:22
-
16:13
-
16:11
-
16:05