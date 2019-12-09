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Поздняков: наказание без доказательств становится новым стандартом санкций

Поздняков: наказание без доказательств становится новым стандартом санкций
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Санкции в отношении России были приняты из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Невозможно понять позицию руководителей ВАДА, озвученную на сегодняшней пресс-конференции, о недопуске к участию в международных соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли быть упомянуты в, предположительно, отсутствующей части базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте.

Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жёстко в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно — по национальным, идеологическим и тем более политическим основаниям», —цитирует Позднякова «Команда России».

Поздняков: санкции ВАДА носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер
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