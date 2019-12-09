Егорян: «чистым» спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Яна Егорян отреагировала на отстранение российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры, на четыре года.

«Решение принято… ВАДА закрыло российский спорт на 4 года. Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио-2020. Эта новость очень расстраивает! Мы не собираемся опускать руки, ведь «чистым» спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в ОИ.

Да, без флага! Да, без гимна! И в белом… Но у нас есть возможность!

Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию! Мы хотим, чтобы вы и наша страна гордились тем, что самые сильные спортсмены — в России!» — написала Егорян на своей странице в «Инстаграме».