Егорян: «чистым» спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Яна Егорян отреагировала на отстранение российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры, на четыре года.
«Решение принято… ВАДА закрыло российский спорт на 4 года. Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио-2020. Эта новость очень расстраивает! Мы не собираемся опускать руки, ведь «чистым» спортсменам всё-таки удастся поучаствовать в ОИ.
Да, без флага! Да, без гимна! И в белом… Но у нас есть возможность!
Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию! Мы хотим, чтобы вы и наша страна гордились тем, что самые сильные спортсмены — в России!» — написала Егорян на своей странице в «Инстаграме».
- 9 декабря 2019
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