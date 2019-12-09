ПКР заявил о продолжении подготовки российских спортсменов к Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России отреагировал на решение исполкома ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях под национальным флагом. Это решение поддержал Международный паралимпийский комитет.
«Каких-либо обвинений в адрес ПКР о нарушениях антидопинговых принципов не содержится ни в решении ВАДА, ни в заявлении МПК. Тем не менее предполагается подвергнуть ПКР санкциям, что значительно затруднит ему полноценное выполнение своих обязанностей по подготовке и участию российских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх.
Различия в подходах между ВАДА и российскими спортивными органами по вопросу о данных по допингу ни в коей мере не являются компетенцией ПКР и могут быть урегулированы в судебном порядке.
Со своей стороны ПКР продолжит по-прежнему активно работать над реализацией своей основной задачи — подготовки российских спортсменов к Паралимпийским играм 2020 и 2022 годов», — говорится в заявлении на официальном сайте ПКР.
- 9 декабря 2019
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