Лыжник Легков назвал решение исполкома ВАДА неоправданным и неблагородным

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

«Радость от наших спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений международных организаций. История с лишением российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах, на мой взгляд, — неоправданное и неблагородное решение… Ох, если бы можно было доказать своё право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями — в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом, мы бы смогли! Но речь идёт о других соревнованиях, и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими… Ведь правда и добро всё равно когда-то победят...» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».