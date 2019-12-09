ВАДА: в России нам представили доказательства, которые были сфабрикованы

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер заявил, что доказательства, представленные российской стороной, были сфабрикованы.

«В базе LIMS есть чат, где сотрудники могут общаться друг с другом. В эту переписку были вовлечены доктор Родченков и доктор Соболевский, благодаря которым мы смогли оценить эти доказательства и понять, какие материалы были добавлены, удалены или изменены. В вопросе расследования вера не имеет значения. Речь идёт о фактах. У нас есть судебно-медицинские факты. Это похоже на анализ ДНК. Если что-то удалено, то это удалено. Если что-то изменено, то изменено. Кто это сделал и по каким причинам — второй вопрос.



Из расследования мы увидели, что нам представили доказательства, которые были сфабрикованы. Мы передали результаты нескольким экспертам. Они сказали, что вмешательство в базу со стороны Родченкова возможно, но маловероятно. С российской стороны много было заявлений, что это была человеческая ошибка, сбой или компьютерные глюки. Наши эксперты говорят другое. У нас есть доказательства, что кто-то входил в систему и вносил точечные изменения. Я ещё надеюсь на помощь российских спортсменов. Я всегда говорю, что российские спортсмены хотели справедливости в отношении себя со стороны чиновников», — передаёт слова Юнгера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

По итогам расследования исполком ВАДА отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.