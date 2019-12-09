Двукратная чемпионка ОИ: молитесь за нас, и будем надеяться на лучшее

Двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016), 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала новость об отстранении России на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

«Друзья, я знаю, что все вы слышали последние новости об отстранении России от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры, сроком в 4 года.

Знаю, что хотели бы услышать от меня, как от неравнодушного человека, что я об этом думаю. Но сейчас я не готова ничего комментировать. Все мы — спортсмены, в первую очередь, — находимся в подвешенном состоянии. Просто молитесь за нас, и будем надеяться на лучшее», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».