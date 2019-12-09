Депутат Миронов призвал провести парламентское расследование после решения ВАДА

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал провести парламентское расследование с целью установления виноватых в отстранении России от международных соревнований. Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

«Где были наши чиновники от спорта? Ну чего спали-то? Я ни разу не слышал внятной позиции. Нужно разбираться спокойно, а что касается чистых спортсменов, то надо за них болеть, пусть едут под нейтральным флагом, потому что они не виноваты.

Наша фракция будет инициировать вопрос о парламентском расследовании бездействия чиновников от спорта России, которые допустили такой провал всего нашего спорта и подставили наших спортсменов», — цитирует Миронова «Дума ТВ».