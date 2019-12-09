Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Депутат Миронов призвал провести парламентское расследование после решения ВАДА

Депутат Миронов призвал провести парламентское расследование после решения ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал провести парламентское расследование с целью установления виноватых в отстранении России от международных соревнований. Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

«Где были наши чиновники от спорта? Ну чего спали-то? Я ни разу не слышал внятной позиции. Нужно разбираться спокойно, а что касается чистых спортсменов, то надо за них болеть, пусть едут под нейтральным флагом, потому что они не виноваты.

Наша фракция будет инициировать вопрос о парламентском расследовании бездействия чиновников от спорта России, которые допустили такой провал всего нашего спорта и подставили наших спортсменов», — цитирует Миронова «Дума ТВ».

ВАДА: в России нам представили доказательства, которые были сфабрикованы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019