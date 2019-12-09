Хоркина — о решении исполкома ВАДА: двойные стандарты по-прежнему имеют место

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина раскритиковала решение исполкома ВАДА, лишившего на четыре года РУСАДА статуса соответствия.
«Во-первых, скажу, что решение ВАДА несправедливое. Мы уже выступали и без гимна, и без флага, для России это не в новинку. Мне хочется услышать, что скажет на этот счёт президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Надеюсь, что какие-то плюсы в нашу сторону им будут озвучены. В России есть проблемы с допингом, и их не стоит отрицать, но посмотрите на другие страны. Почему вцепились именно в наших? Потому что российские спортсмены лучшие, приучившие весь мир, что всегда ведут борьбу за медали, выигрывают Олимпиады и будут это делать в будущем.
Двойные стандарты по-прежнему имеют место. Кому-то, как американскому атлету Коулману, пропустившему три допинг-теста, прощают всё, и он допускается к чемпионату мира в Дохе. Почему США не лишили флага и гимна? Он же там не один такой. Двойными стандартами жить нельзя, куда тогда катится весь наш спорт и международное олимпийское движение? Я понимаю, что международная олимпийская семья приняла какие-то правила, но олимпийское движение существует много лет, а это агентство ВАДА было создано как дополнение, чтобы помогать, способствовать тому, чтобы спорт был «чистым». Не должно так влиять какое-то агентство на уже зрелое олимпийское движение.
Так нельзя — лишать спортсменов гражданства, гимна и флага. Для них нет ничего роднее матери, страны, гимна и флага. Это моя позиция», — приводит слова Хоркиной iReactor.
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