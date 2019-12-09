Ганус: Колобков вводит всех в заблуждение

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова министра спорта РФ Павла Колобкова. Министр, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, заявил, что РУСАДА «не изъявило желания» участвовать в передаче данных Московской антидопинговой лаборатории. Из-за фальсификаций данных Московской лаборатории были приняты санкции в отношении российского спорта.

«Колобков был ответственным за передачу, лаборатория находится в его ведении. За какую базу я должен был отвечать? Лаборатория находится в его подчинении и является независимым от нас субъектом. Поэтому, к сожалению, он вводит всех в заблуждение», — приводит слова Гануса «Медуза».