Юрист объяснил, чем отличаются вердикт ВАДА и отстранение России от ОИ-2018

Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, чем отличается отстранение России от двух ближайших Олимпийских игр согласно решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Здесь есть принципиальные различия. В данном случае под санкции попал уже весь российский спорт. К тому же тогда национальная антидопинговая организация, то есть РУСАДА, не признавалась не соответствующей статусу, и это не влекло последствий, предусмотренных международным стандартом по соответствию», — приводит слова Пацева RT.

Юрист пояснил, что в 2018 году решение отстранения было исключительно со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и касалось только отдельно взятых Олимпийских игр в Пхёнчхане и статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

«В данной ситуации мы имеем дело с совершенно иным масштабом санкций. Во-первых, они гораздо более длительные — четыре года, во-вторых, касаются всех российских атлетов, вне зависимости от видов спорта, и огромного количества международных соревнований, в том числе двух Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка планеты», — сказал Пацев.

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