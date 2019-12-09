Ягудин: мы умеем побеждать в войнах! И эту тоже выиграем, потому что мы русские

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение исполкома ВАДА об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

«Решение, которое было принято сегодня в Лозанне, — удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про «чистых» спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг, — этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует и «чистые» спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придётся это делать без флага, что поделаешь: это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря. Я хочу пожелать всем спортсменам терпения и не терять надежду, что в ближайшие четыре года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах.

Что же касается ВАДА, то было бы здорово, чтобы они назвали имена всех, кто, по их мнению, причастен к допинговому скандалу — и функционеров, и спортсменов, — и дисквалифицировали именно их! А не всех подряд, без разбора. Это настоящий беспредел перед честными спортсменами. Такие успешные организации, как NHL, NFL, вообще не обращают внимания на рекомендации ВАДА и являются коммерчески самыми успешными спортивными турнирами в мире. Когда надо, они проводят собственные независимые расследования.

Куда ж смотрят МОК и другие организации? И ещё посмотрите на эту фотографию и призадумайтесь: а они тут причём? Они чем провинились? И тут же вспомните про биатлонистов-астматиков норвежцев, про Армстронга, про американца Майкла Фелпса, про американскую сборную по гимнастике и так далее! Это то, что пришло в голову сразу. Уверен, там длинная цепочка. Им — ничего. Мы всё равно круче всех остальных, и это переживём! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.