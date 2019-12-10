Ласицкене — спортивным чиновникам России: кто вернёт мне потерянное?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене написала открытое письмо, в котором обвинило российские спортивные власти в сложившейся ситуации. Накануне, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Вы не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне – нет. Хотя о чём я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстранённый AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счёт Министерства спорта или ВФЛА.

Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА, состоящий всего из 10 человек (изначально их было 17), имеет право 11 декабря решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживём по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя?

Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернёт мне потерянное?» — заявила «Чемпионату» Ласицкене.