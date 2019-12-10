Репилов: выступал без родного флага в Пхёнчхане-2018, знаю, как это тяжело

Неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка мира — 2016/17 российский саночник Роман Репилов огорчён решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 4 года отстранить Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

«Я выступал без родного флага на Играх в Пхёнчхане-2018, знаю, как это тяжело. Ощущение такое, что будто едешь один и рядом нет никого из своих. Кто как, а я не мог не следить за тем, что происходит, переживал за возможный пропуск Олимпийских игр и за допуск под нейтральным флагом тоже. Да, я готовился, да, тренировался, но из головы эту тему выбросить не мог.

Олимпийский комитет России заявил, что будет отстаивать позицию чистых спортсменов, чтобы их права не были ущемлены по сравнению с другими участниками Игр, поэтому остается жить надеждой на лучшее», — приводит слова Репилова «Подмосковье сегодня».