«Мы тут бомбу смастерили». Шнуров отреагировал на решение ВАДА отстранить Россию

Известный музыкант Сергей Шнуров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стих, посвящённый решению исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

«Не грустим мы от разлуки.

Без скакалок и мячей.

...[Фиг ли], может для науки,

Для студентов и врачей,

Сэкономим миллиарды!

Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон — в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили», — написал Шнуров.



Вчера, 9 декабря, члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за введение санкций в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.