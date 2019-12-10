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«Мы тут бомбу смастерили». Шнуров отреагировал на решение ВАДА отстранить Россию

«Мы тут бомбу смастерили». Шнуров отреагировал на решение ВАДА отстранить Россию
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный музыкант Сергей Шнуров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стих, посвящённый решению исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

«Не грустим мы от разлуки.
Без скакалок и мячей.
...[Фиг ли], может для науки,
Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон — в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили», — написал Шнуров.

Вчера, 9 декабря, члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за введение санкций в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
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