Сотникова — о решении ВАДА: нападают всегда на сильных

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

«Нападают всегда на сильных. Видимо, только мы способны ловко словить удар и несмотря ни на что делать то, что мы должны — БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА!», — написала Сотникова в своём «инстаграме», сопродив пост хэштегами #натомыиспортсмены, #сильныелюди, #верювлучшее.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.