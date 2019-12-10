Степашин — об отстранении России от соревнований: повод дали мы сами

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против России из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Накануне, 9 декабря, было принято решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

«Я надеюсь, что спортсмены всё равно будут выступать, особенно на Олимпийских играх. К сожалению, не под флагом России… Но — с флагом в своём сердце. Потому что спортсмен не виноват в том, что политика ввязалась в эти вещи. Это первое. И, кстати, надеюсь, что наши результаты будут не хуже, чем в прошлый раз, когда мы тоже выступали, к сожалению, не под российским флагом.

Второе. Надо самим делать выводы. Повод дали сами, на самом деле. Со всякого рода «крупными специалистами» — ещё во время сочинской Олимпиады. В-третьих, я всё-таки рассчитываю, что это не коснётся таких видов спорта, как футбол, хоккей, где позиции соответствующих федераций — УЕФА, ФИФА, хоккейной — достаточно самостоятельные. И здесь, я абсолютно убеждён, мы будем участвовать во всех соревнованиях, в том числе в первенстве Европы предстоящем, которое будет проходить в нашем городе — в Санкт-Петербурге.

Вообще-то, что происходит — это, конечно, удар по престижу нашей страны. И в этом решении, на самом деле, больше политики, конечно, это совершенно очевидно. Поэтому, отвечать надо прекрасными результатами. И ещё — надо серьёзно разобраться, что за ситуация сложилась у нас в спорте. Выводы делать — самые серьёзные, в том числе и тем, кто допустил подобного рода действия», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».