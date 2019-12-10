Бывший глава ВАДА: обращение России в CAS — пустая трата времени и денег

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд прокомментировал решение исполкома организации отстранить Россию от участие в крупнейших международных соревнованиях на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.



«Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению ВАДА.



Все ожидают, что российская сторона пойдёт в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырёхлетний срок отстранения не начнётся до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьёзные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», — цитирует Паунда РИА «Новости».