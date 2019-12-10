Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бывший глава ВАДА: обращение России в CAS — пустая трата времени и денег

Бывший глава ВАДА: обращение России в CAS — пустая трата времени и денег
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд прокомментировал решение исполкома организации отстранить Россию от участие в крупнейших международных соревнованиях на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению ВАДА.

Все ожидают, что российская сторона пойдёт в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырёхлетний срок отстранения не начнётся до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьёзные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», — цитирует Паунда РИА «Новости».

«Мы тут бомбу смастерили». Шнуров отреагировал на решение ВАДА отстранить Россию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019