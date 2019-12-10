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Волейболист казанского «Зенита» арестован по обвинению в домогательствах

Волейболист казанского «Зенита» арестован по обвин
Волейболист казанского «Зенита» арестован по обвинению в домогательствах
Другие / Волейбол 0

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет был арестован в Бразилии после завершения клубного чемпионата мира, сообщает Globo Esporte. Спортсмена обвинили в сексуальных домогательствах.

В ходе вечеринки после завершения турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. По данным полиции, Нгапет подтвердил случившееся, но сказал, что просто перепутал женщину со своей знакомой. Эрвин также уточнил, что на его родине подобные шлепки распространены между друзьями, поэтому он не видит своей вины.

Эрвин рассказал, что принёс женщине извинения, но они не были приняты. Игрок в скором времени предстанет перед судом.

Казанский «Зенит» на клубном чемпионате мира в Бетине занял третье место.

Казанский «Зенит» стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира
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