Бывший министр спорта Украины — о решении ВАДА: тоталитарные режимы не учатся

Бывший министр молодёжи и спорта Украины, член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства Игорь Жданов прокомментировал отстранение России от международных соревнований на четыре года.

«Исполком ВАДА принял абсолютно закономерное и прогнозируемое решение об отлучении России от мирового спорта на четыре года.

Нельзя заставлять спортсменов употреблять допинг. Нельзя калечить их судьбы. Нельзя превращать спортивные соревнования в мероприятия с заранее определёнными результатами. Нельзя вводить в заблуждение спортивную общественность, искажая базы данных.

Но при этом важно, что защищены права тех российских спортсменов, которые докажут, что не употребляли допинг. Им разрешат выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

История учит, что она ничему не может научить диктаторские тоталитарные режимы, ведь Россия Путина не изменила своей политики ни на шаг. Она как применяла государственную политику принуждения к допингу, так и продолжает её применять. За это Россия и поплатилась», — написал Жданов в своём аккаунте в «Фейсбуке».