Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28. В составе сборной России самым результативным игроком стала Юлия Манагарова (12 мячей).



Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Основной этап. Группа II. Второй тур. Кумамото, Япония

Россия — Черногория — 35:28 (17:16).



Сборная России на чемпионате мира—2019 выиграла седьмой матч подряд. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции и Румынии. Россиянки гарантировали себе место в полуфинале соревнований. Завтра, 11 декабря, сборная России сыграет с Испанией.



Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.