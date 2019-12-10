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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28. В составе сборной России самым результативным игроком стала Юлия Манагарова (12 мячей).

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Основной этап. Группа II. Второй тур. Кумамото, Япония
Россия — Черногория — 35:28 (17:16).

Сборная России на чемпионате мира—2019 выиграла седьмой матч подряд. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции и Румынии. Россиянки гарантировали себе место в полуфинале соревнований. Завтра, 11 декабря, сборная России сыграет с Испанией.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ЧМ-2019 (ж). Группа II. 2-й тур
10 декабря 2019, вторник. 09:00 МСК
Россия
Окончен
35 : 28
Черногория
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