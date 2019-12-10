«Система существовала». Носов рассказал, как Родченков предлагал допинг-коктейли

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Госдумы Дмитрий Носов рассказала о системе применения допинга, которая существовала в период работы в Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«У моего одноклассника был повышенный тестостерон, и Родченков моему тренеру говорил: „У него всё нормально, но давай мы сейчас коктейльчики сделаем. У меня всё на самом верху прикрыто. Дадим тебе допинг. Это будет столько-то стоить. У тебя все пробы будут хорошие“. Естественно, мы от этого отказались.

Система существовала, и этот негодяй Родченков кем-то покрывался. Не исключено, что кем-то в самом ВАДА или кем-то в российском руководстве. История старая, но мы до сих пор имеем от этого шлейф", — сказал Носов в эфире телеканала «Россия 24».

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