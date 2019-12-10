Бегун шлёпнул журналистку по ягодицам в прямом эфире. Видео
Во время забега на 10 км, который состоялся в минувший уик-энд в Саванне (США), произошёл скандальный инцидент. Один из участников соревнований, пробегая мимо журналистки Алекс Бозарджан, шлёпнул её по ягодицам. Репортёр работала в прямом эфире, поэтому поступок бегуна и недоумение девушки смогли увидеть все зрители.
Видео доступно на «Чемпионате».
Алекс Бозарджан быстро смогла прийти в себя и продолжила репортаж с соревнований.
Роберт Уэллс, директор совета Саванны по спорту, который спонсировал забег, в «Твиттере» отреагировал на случившееся: «На наших мероприятиях к подобным поступкам не будет никакой толерантности. Рад, что у нас есть бибы и фотографии для быстрой идентификации этого человека».
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