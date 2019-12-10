Аскрен — об отстранении России: у ВАДА и МОК появился хребет

Чемпион США по борьбе, боец ММА Бен Аскрен прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. Аскрен иронично отреагировал на принятое решение.
«Ха, у ВАДА и Международного олимпийского комитета наконец появился хребет!!!» — написал Аскрен в своём «твиттере».
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.
ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
- 10 декабря 2019
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