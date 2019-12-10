Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Аскрен — об отстранении России: у ВАДА и МОК появился хребет

Аскрен — об отстранении России: у ВАДА и МОК появился хребет
Другие / Борьба 0

Чемпион США по борьбе, боец ММА Бен Аскрен прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. Аскрен иронично отреагировал на принятое решение.

«Ха, у ВАДА и Международного олимпийского комитета наконец появился хребет!!!» — написал Аскрен в своём «твиттере».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

Грей-Томпсон — о решении ВАДА: для чистых россиян это позорная ситуация
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019