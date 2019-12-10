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Российские этапы КМ по фристайлу и сноуборду не будут перенесены в другую страну

Российские этапы КМ по фристайлу и сноуборду не будут перенесены в другую страну
Другие / Лыжный спорт 0

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет переносить пять этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду сезона-2019/20, которые должны состояться в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее исполком ВАДА принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. В перечень санкций также вошёл запрет на проведение крупных турниров в России.

«В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира. Они не включают соревнования уровня Кубка мира», — сообщили в пресс-службе FIS.

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