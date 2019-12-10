Бегун, шлёпнувший по ягодицам журналистку, оказался служителем церкви

Организаторы забега в Саванне (США) установили личность человека, который в прямом эфире шлёпнул по ягодицам журналистку Алекс Бозарджан. Им оказался служитель церкви в Стэйтсборо (штат Джорджия, США) Томми Кэллэвэй, сообщает Daily Mail. Определить личность удалось с помощью биба, а также благодаря фото и видеосъемке.

Организаторы соревнований приняли решение запретить Кэллэвэю впредь участвовать в их забегах. Полиция связалась с Бозарджан по поводу случившегося, но пока неизвестно, будет ли девушка добиваться судебного разбирательства.

После инцидента журналистка обратилась к бегуну в «твиттере», написав, что он оскорбил её и поступил с ней, как с вещью. Бозарджан также призвала всех женщин не мириться с подобным поведением.