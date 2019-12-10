Манагарова: очень рада, никогда такого не было, чтобы я забила 12 мячей

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова прокомментировала победу национальной команды в матче чемпионата мира со сборной Черногории. Россиянки победили со счётом 35:28 и вышли в полуфинал турнира. Манагарова, забросившая 12 мячей, была признана лучшим игроком встречи.

«У меня никогда такого не было, чтобы я забила 12 мячей, очень рада. Настраивались максимально, в следующей игре можно немного поберечь силы, психологически расслабиться. В первом тайме было очень тяжело, черногорки сделали всё, чтобы нам помешать, но от них этого и ждали — они очень жёсткие в защите, хорошие исполнители. Во втором тайме мы успокоились, поняли, что нам нужно только продолжать делать то, что мы знаем и умеем.

Сейчас впереди всё самое тяжёлое и в психологическом, и в физическом плане. Но у нас есть пара выходных перед полуфиналами, так что сможем подготовиться. Мы собираемся командой, стараемся смотреть все игры наших будущих соперников, да и просто смотрим матчи — интересно, кто как ведёт игру, чем сильны», — цитирует Манагарову ТАСС.