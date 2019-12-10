Коданев победил на Кубке Сибири в дисциплине курс-рейс лыжи

В Новосибирске прошёл Кубок Сибири-2019 по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу, открывший сезон зимнего парусного спорта. Участие в соревнованиях приняли более 80 взрослых и 40 детей.
В самой массовой дисциплине — «Сноукайтинг курс-рейс лыжи» (59 спортсменов) — победил Никита Коданев из Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Вторым стал москвич Михаил Константинов, третье место занял Павел Колдобин из Новосибирска.
Первым в дисциплине «Доски» стал Степан Конча из Челябинска, в дисциплине «Лыжи» не было равных Илье Гибайдулину из Екатеринбурга.
В дисциплине «Сноукайтинг курс-рейс доска» (21 спортсмен) также победил Степан Конча. Егор Камалов из Златоуста Челябинской области — второй, третье место занял Ильнур Ганиев из Екатеринбурга.
Видеосюжет о соревнованиях доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
- 10 декабря 2019
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