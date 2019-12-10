Велогонщик Перкинс — об отстранении России: Денису Дмитриеву стыдно

Велогонщик Шейн Перкинс, сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское, рассказал, как в сборной России восприняли новость об отстранении от крупнейших международных соревнований на четыре года. Такое решение было принято ВАДА в связи с махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Я не совсем понимаю процесс. Для меня всё как обычно. Я не могу делать ничего другого, кроме как представлять себя, как я делал на протяжении всей карьеры, и я этим горжусь. Это не вина российских спортсменов, что их проверяет РУСАДА. Они живут на родине. Люди осуждают россиян как допингистов из-за того, наказано РУСАДА.
Но есть много чистых спортсменов, репутация которых будет запятнана кистью РУСАДА. Стоит ли их наказывать и не допускать на Олимпийские игры из-за того, что РУСАДА или правительство совершили ошибку?
Я общался с одним из самых близких моих партнёров по сборной, Денисом Дмитриевым. Ему стыдно. Думаю, это неправильно. Ему не нужно так себя чувствовать из-за того, что система коррумпирована. Я уверен, что все спортсмены и наши тренеры чувствуют себя так же. Я им сочувствую. Мы знали, что что-то происходит. Для большинства спортсменов то, что произошло в прошлом, находится вне их контроля. Есть немало спортсменов, чьи олимпийские мечты разбиты не по их вине», — цитирует Перкинса The Age.
Перкинс является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным призёром чемпионата мира 2017 года. Он представляет Россию на соревнованиях с августа 2017 года.
- 10 декабря 2019
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