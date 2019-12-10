Ефимова — о решении ВАДА: это какие-то политические игры

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и ВАДА, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры.

С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё ещё сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жёстко», — приводит слова Ефимовой «RT на русском».