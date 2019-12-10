Белорус, развернувший флаг РФ на Паралимпиаде-2016, отреагировал на решение ВАДА

Белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, решившийся пронести флаг России на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, несмотря на запрет со стороны Международного паралимпийского комитета, прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.

«Принимать такие решения для ВАДА позорно. Удивительно. Даже за доказанные нарушения, на мой взгляд, нельзя наказывать несколько раз. А в истории с Россией не во всех случаях была аргументация. Есть масса примеров, когда на допинге попадались спортсмены других стран, но в отношении них такие решения не принимались.



Российской стороне нужно применять все возможные рычаги. К тому же решение ещё должен утвердить Международный олимпийский комитет. Бороться нужно обязательно», — цитирует Фомочкина «РБК-Спорт».

Фомочкин также оценил возможность повторения его поступка на предстоящих Играх.

«С этим вопросом нужно обращаться к руководителям белорусского спорта, к тем, кто поедет на Олимпийские игры. Я во всяком случае уже давно персона нон грата на всех международных соревнованиях. Но, может быть, что-то и поменяется», — сказал функционер.