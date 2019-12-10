Российскую велогонщицу Шмелёву, сломавшую шесть рёбер, выписали из больницы

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года в велоспорте на треке Дарья Шмелёва была выписана из больницы, куда она попала после неудачного падения на этапе Кубка мира в Кембридже (Новая Зеландия). В результате падения в кейрине у спортсменки диагностировали переломы шести рёбер и ушиб лёгкого.

«Дашу выписали из больницы, но пока она останется в Новой Зеландии. До понедельника как минимум. Летать ей пока нельзя. Лёгкое там всё же задето, дышать ей больно. В понедельник пройдёт ещё одно обследование, и будет ясно, что и как.

До чемпионата мира ещё есть время на восстановление, но будет ясно, как и что ближе к февралю. Пока мы готовим запасных, в частности Екатерину Роговую, Наталью Антонову», — цитирует тренера сборной России Сергея Ковпанца РИА «Новости».