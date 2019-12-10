Траньков признался, что Загитова довела его до мурашек

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал неудачное выступление Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине. После короткой программы олимпийская чемпионка 2018 года занимала второе место, а в итоге стала последней.
«Все взрослеют, это нормально, и Алина сейчас находится в прекрасной форме. У меня мурашки пошли от её короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте.
Она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это всё пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на неё», — цитирует Транькова «RT на русском».
Первые три места в финале Гран-при в Турине заняли россиянки. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
- 10 декабря 2019
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