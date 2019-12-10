Мартин: если российские гандболисты завоюют путёвку на ОИ, у нас её не отберут

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. По словам Мартина, текущая ситуация не сказалась на игре россиянок на чемпионате мира. Российская сборная досрочно вышла в полуфинал турнира.

«Мы очень неплохо прошли первый этап чемпионата мира, а во втором увидели более сильные команды. Победа над сборной Румынии позволила нам быть в шестёрке лучших, и мы знали, что если обыграем Черногорию, попадём в полуфинал. Поэтому мы были сконцентрированы только на этой игре и не старались обращать внимание на другие новости. Тем более что мы никак не можем повлиять на принятые решения.

Перед матчем мы коротко поговорили с девушками об этой ситуации. И, как видите, команда была полностью настроена на игру с Черногорией. Все игроки профессионалы, и они знают, какая задача перед нами стоит. Если мы завоюем путёвку на Олимпийские игры, уверен, никто не отберёт у нас право выступить в Токио», — цитирует Мартина пресс-служба Федерации гандбола России.