Фадзаев — о санкциях ВАДА: если надо кого-то наказать, то найдите его и накажите

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев заявил, что решение ВАДА лишить российских спортсменов возможности выступить на Олимпийских играх 2020 года под национальным флагом неприятно, поскольку нельзя одинаково наказывать всех атлетов подряд.

Ранее исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в крупных турнирах, в том числе и на Олимпиадах, на четыре года.

«Я сам прошёл через это, когда мы выступали под общим флагом и я был одним из участников праздника Олимпийских игр. Конечно, это очень неприятно и очень больно. Да, все говорят, что это политика, но нам же от этого не легче? Наверное, в этом есть и политика. Но и мы сами же должны быть внимательнее и не давать повода. И зачем наказывать всех подряд? Если вам надо кого-то наказать, то найдите его и накажите», — цитирует Фадзаева РИА «Новости».