Свищёв: глава USADA никак не поймёт, что ему лучше молчать про допинг

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв резко ответил на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который назвал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года слишком мягким наказанием.



«Поражает, с каким упорством глава USADA — антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, — продолжает нападать на Россию. В американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется.

Тайгарт никак не поймёт, что ему лучше просто молчать на тему допинга. Вообще, как представитель страны, на территории которой скрывается настоящий допинговый преступник Родченков, может выступать с подобными заявлениями? Да, у них его называют «информатором», тогда как сам Родченков, в прошлом будучи главой Московской лаборатории, и ответственен за допинговые махинации в России.

Слова Тайгарта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование ВАДА, это самое настоящее давление. И за это, как я уже говорил, нужно жёстко наказывать. Я считаю, ВАДА уже давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США. Думаю, если такая проверка будет независимой, то мы много интересного узнаем», — приводит слова Свищёва ТАСС.



Напомним, Тайгарт отметил, что «позволить России избежать полного отстранения — это ещё один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона».