Гамова: не нужно кричать, что если флаг нейтральный, то и участвовать не надо

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала ситуацию с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.
«Принять и понять такое решение невозможно! Мне больно осознавать весь тот ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Моё мнение было, есть и будет одним — чистые спортсмены не должны страдать за всё и всех!
Это какое-то кощунство наказывать невиновных, зная точно, что они не виновны!
Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодёжных сборных! Я не могла даже представить, как будем объяснять это всё нашим детям!
Меня всегда переполняли гордость и эмоции, когда, стоя на пьедесталах, пела гимн моей страны! Я люблю и горжусь своей страной! Есть ли у нас проблемы? Есть! Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, мы можем начать с себя, с малого! Не мусорить на улице, быть вежливыми даже с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми — и это лишь малые примеры! Начните с себя, чтобы сделать мир лучше вокруг. В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях!
Ушла от темы… У меня одна просьба ко всем… Поддержите ребят! Им сейчас хуже всех! Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо! Наших ведущих спортсменов знают и любят во всём мире, не важно, какая форма на них будет надета, все и так будут знать и помнить, что они из России!
Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и фанатам из других стран, которые переживают и поддерживают нас в это нелёгкое время!» — написала Гамова на своей странице в «Инстаграме».
Вчера, 9 декабря, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.
- 10 декабря 2019
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