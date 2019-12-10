Песков: спортсмены из РФ, несмотря ни на что, должны участвовать в соревнованиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после наложений санкций со стороны ВАДА для России в приоритете остаются интересы спортсменов и возможность их участия в соревнованиях.

«Главное — не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов.

Сейчас главная задача — это заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил вчера ночью президент, и, конечно, главное — это наши спортсмены и интересы наших спортсменов. Чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать и поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в крупных турнирах, в том числе и на Олимпиадах, на четыре года.