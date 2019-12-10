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Песков: спортсмены из РФ, несмотря ни на что, должны участвовать в соревнованиях

Песков: спортсмены из РФ, несмотря ни на что, должны участвовать в соревнованиях
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после наложений санкций со стороны ВАДА для России в приоритете остаются интересы спортсменов и возможность их участия в соревнованиях.

«Главное — не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов.

Сейчас главная задача — это заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил вчера ночью президент, и, конечно, главное — это наши спортсмены и интересы наших спортсменов. Чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать и поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в крупных турнирах, в том числе и на Олимпиадах, на четыре года.

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