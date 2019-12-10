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Международный союз конькобежцев признал санкции ВАДА в отношении России

Международный союз конькобежцев признал санкции ВАДА в отношении России
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение ВАДА о санкциях в отношении российских спортсменов.

Ранее исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в крупных турнирах, в том числе и на Олимпиадах, на четыре года.

«ISU признаёт решение исполнительного комитета ВАДА от 9 декабря 2019 года, который на четыре года лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. ISU свяжется с ВАДА по поводу дальнейших шагов, учитывая, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Это будет включать определение „крупных событий“ (major event), определение и формализацию списка спортсменов, которых не допустят к участию в „крупных событиях“, проводимых в четырёхлетний период, и другие моменты, связанные с санкциями», — говорится в заявлении на сайте организации.

РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

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