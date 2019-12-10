Горшков: решение ВАДА в отношении российских спортсменов дискриминационное

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил мнение, что решение исполкома ВАДА в отношении российского спорта является дискриминационным.

«Решение дискриминационное. Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости, и прежде всего нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в Спортивном арбитражном суде, потом, возможно, и в гражданских судах», — цитирует Горшкова сайт ФФККР.

Вчера, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.