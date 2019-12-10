Горшков: решение ВАДА в отношении российских спортсменов дискриминационное

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил мнение, что решение исполкома ВАДА в отношении российского спорта является дискриминационным.
«Решение дискриминационное. Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости, и прежде всего нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в Спортивном арбитражном суде, потом, возможно, и в гражданских судах», — цитирует Горшкова сайт ФФККР.
Вчера, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
- 10 декабря 2019
-
20:02
-
19:43
-
19:41
-
19:33
-
19:25
-
19:15
-
18:54
-
18:36
-
17:55
-
17:43
-
17:38
-
17:12
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
15:55
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:14
-
14:52
-
14:42
-
14:21
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:24
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:50
-
12:48