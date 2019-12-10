Олимпийский чемпион Тихонов считает, что Россия заслужила санкции ВАДА

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что приветствует решение ВАДА относительно России.

Ранее члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА. Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе.

РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

«Раз в ВАДА говорят, что могут быть ещё наказания, значит, в загашниках у них есть ещё что-то, свежие примеры. Всё может случиться. Никакого политического заказа здесь нет. ВФЛА давно изгнана, этого было мало? Тяжёлая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне ВАДА. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто», — цитирует Тихонова РИА «Новости».