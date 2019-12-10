Бывший президент ОКР: это всё происходит из-за придурка Григория Родченкова

Бвший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв прокомментировал решение ВАДА по поводу введения санкций в отношении российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

«Ещё накануне вынесения решения я надеялся, что наказание для нас не будет серьёзным. Увы, наказание оказалось сверхсерьёзным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого всё происходит, — придурок Григорий Родченков, иначе назвать его не могу. Он не товарищ, не гражданин, а тот, кем я его назвал.

Даже во времена моей работы в Олимпийском комитете России не было желания с ним общаться и пересекаться. В 2015 году он сбежал из страны, и вот до сих пор мы расхлебываем его деяния, а по ту сторону только и рады получать от него какую-то непонятную информацию. Для него все эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал сам, а теперь страдает целая страна.

Почему из-за провинившихся, условно говоря, в лёгкой атлетике, нести наказание должны спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, где Олимпийская хартия? Это абсолютно непонятные вещи.



При этом сам Олимпийский комитет России не имеет нареканий. Да, есть предпосылки к тому, чтобы поменять в руководстве различных ведомств людей, при которых всё это случилось. Поставить новых молодых руководителей. Есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много выигрывают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, и наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо», — приводят слова Тягачёва «Аргументы и факты».