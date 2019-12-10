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Глава МПК: российские власти отвратительно поступили с «чистыми» спортсменами

Глава МПК: российские власти отвратительно поступили с «чистыми» спортсменами
Другие / Прочие виды спорта 0

Руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс поддержал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), отметив, что российские власти действовали отвратительно по отношению к своим спортсменам.

«Конечно, мы испытываем отвращение к тому факту, что ваши власти были причастны к манипуляциям с данными (Московской антидопинговой лаборатории. Прим. «Чемпионата»). Мы действительно тесно сотрудничали с Паралимпийским комитетом России уже много лет. С момента полного запрета перед Играми 2016 года в Рио до временного восстановления, объявленного в этом году.

Российские власти подвели своих чистых спортсменов, это действительно отвратительно. Я думаю, что это правильное слово», — цитирует Парсонса Reuters.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.

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