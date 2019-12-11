Тренер по синхронному плаванию: зачем этот трёп? Впереди Олимпиада, и мы будем

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала последствия санкций ВАДА в её виде спорта.
Ранее члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА. Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе.
«Мы очень редко заводим эти разговоры, нам некогда — мы работаем. Наши девочки — бойцы. Они работают в том же накале, идёт составление композиций и в дуэтах, и в группе. Обычный процесс. Зачем мы будем устраивать трёп? Впереди Олимпиада, она будет, и мы будем.
Я не думаю, что всё окончательно решится на этой неделе. Возможно, Международный олимпийский комитет опять протянет — и где-то в преддверии Олимпиады мы опять узнаем вердикт. Спортсмены отдали свои силы, нервы, надо участвовать, и будем участвовать.
Может быть, пора создать объединение тренеров, которое будет выступать за участие в Олимпиаде», — цитирует Покровскую «Собеседник».
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