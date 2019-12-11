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«ВАДА — комнатная собачка России». Бывший следователь потрясён санкциями

«ВАДА — комнатная собачка России». Бывший следователь потрясён санкциями
Другие / Прочие виды спорта 0

Джек Робертсон, проводивший первоначальное расследование государственной системы применения допинга в России, прокомментировал решение ВАДА не применять полного отстранения россиян от международных соревнований.

«Несмотря на постоянные угрозы серьёзных последствий, ВАДА в очередной раз доказало, что у него нет должного желания или стойкости для выполнения своей миссии наблюдателя за чистыми спортсменами. Откровенно говоря, последнее решение по России — это не дисквалификация и не наказание. Я больше не считаю лидеров ВАДА простыми трусами, они намеренно предвзяты.

Чистые спортсмены и олимпийские идеалы заслуживают большего, чем то, что даёт ВАДА. Вместо звания наблюдателя за соблюдением антидопинговых правил ВАДА теперь больше подходить клеймо комнатной собачки России", — цитирует Робертсона ITV.

Исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от международных соревнованиях на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия спортсменов ВАДА может обратиться в CAS для полного отстранения России
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