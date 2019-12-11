«ВАДА — комнатная собачка России». Бывший следователь потрясён санкциями

Джек Робертсон, проводивший первоначальное расследование государственной системы применения допинга в России, прокомментировал решение ВАДА не применять полного отстранения россиян от международных соревнований.



«Несмотря на постоянные угрозы серьёзных последствий, ВАДА в очередной раз доказало, что у него нет должного желания или стойкости для выполнения своей миссии наблюдателя за чистыми спортсменами. Откровенно говоря, последнее решение по России — это не дисквалификация и не наказание. Я больше не считаю лидеров ВАДА простыми трусами, они намеренно предвзяты.

Чистые спортсмены и олимпийские идеалы заслуживают большего, чем то, что даёт ВАДА. Вместо звания наблюдателя за соблюдением антидопинговых правил ВАДА теперь больше подходить клеймо комнатной собачки России", — цитирует Робертсона ITV.

Исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от международных соревнованиях на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.